Франция выступила за продление мандата комиссии ОЗХО-ООН в Сирии

2017-11-03 21:26 | www.trend.az | 4

Президент Франции Эммануэль Макрон отмечает необходимость возобновления мандата совместной комиссии ОЗХО/ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

Свою позицию французский лидер выразил в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, который прошел в четверг вечером.

"Он подчеркнул важность возобновления в ближайшие недели мандата совместного механизма расследования ООН и ОЗХО", - сообщили в администрации Макрона.

По его словам, "этот механизм доказал свою эффективность".

"Постоянные члены СБ ООН должны положить конец использованию химоружия и сохранить режим нераспространения, постановка которого под вопрос чревата угрозой общей безопасности", - считает французский президент.

В Елисейском дворце подчеркивают, что "Франция не перестанет бороться против безнаказанности и за полное и окончательное прекращение сирийской химической программы".

Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии ранее представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ использовали иприт. В постпредстве России при ООН назвали последний доклад совместной миссии любительским.

РФ ранее заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО. Документ получил 11 голосов в поддержку. Россия и Боливия проголосовали против. Еще один постоянный член Совета - Китай - воздержался. Мандат работы экспертов СМР истекает 17 ноября. Как позже заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, Москва рассчитывает, что ее проект резолюции по продлению мандата миссии ОЗХО-ООН в Сирии будет поддержан.