Состоялась встреча глав МИД Туркменистана и Таджикистана

2017-11-03 21:29 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - 1 ноября 2017 года в Министерстве иностранных дел Таджикистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Асловым.

В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества. Также они обсудили региональные и международные темы, представляющие взаимный интерес.

В первую очередь стороны подробно рассмотрели организационно-протокольные, содержательные, правовые и другие вопросы, связанные с предстоящим 2-3 ноября текущего года официальным визитом Президента Туркменистана в Республику Таджикистан.

В этом контексте было отмечено, что нынешний визит Главы туркменского государства станет важным этапом в развитии традиционно дружественных отношений между двумя странами. Свидетельством этому является широкая повестка дня предстоящих переговоров в верхах и проекты 13 документов, подготовленных к подписанию по итогам визита, среди которых особое место занимает проект Договора о стратегическом партнерстве, призванный вывести двустороннее сотрудничество на новый качественный уровень.

Стороны констатировали высокую эффективность политико-дипломатического взаимодействия, главным инструментом которого являются проводимые на регулярной основе межмидовские консультации. Одновременно, министры подчеркнули значимость слаженной деятельности двух государств в рамках международных организаций и многосторонних форматов. Ее зримыми результатами служат принятые по предложениям Туркменистана и Таджикистана резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и другие международные акты. В их числе инициированные Туркменистаном и утвержденные на консенсусной основе резолюции Генассамблеи по вопросам энергетической безопасности и устойчивого транспорта. Особую значимость в системе международного права имеют единогласно принятые документы ООН о постоянном нейтралитете Туркменистана и международном дне нейтралитета, внесенные на рассмотрение Сообщества Наций Туркменистаном. Стороны договорились об активной совместной работе по проектам новых резолюций, предложенных Туркменистаном на рассмотрение 72-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Свое обсуждение на встрече получила и аральская проблематика. Как известно, Туркменистан, являясь в настоящее время председателем Международного Фонда спасения Арала, разработал и еще в сентябре 2016 года представил Концепцию своего председательства на специально созванном совещании представителей центрально-азиатских стран и международных экспертов. В соответствии с этой Концепцией проводится системная работа по решению наиболее острых вопросов, стоящих сегодня перед государствами региона и всем международным сообществом, нацеленная на устранение экологических и социально-экономических проблем, вызванных высыханием Аральского моря. В частности, согласно концептуальным положениям Исполнительный комитет МФСА работает над четвертой Программой действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, включающей в себя комплекс природоохранных, социальных и других мер, имеющих важное значение для Приаралья и сопредельных с ним зон.

Министры иностранных дел подробно обсудили ситуацию в соседнем Афганистане и рассмотрели вопросы тесного взаимодействия в контексте консолидации усилий многих государств мира, направленных на оказание содействия этой стране по стабилизации внутренней обстановки и восстановлению ее социально-экономической инфраструктуры. В этой связи была подчеркнута значимость инициатив Президента Туркменистана, касающихся налаживания мирного диалога между Правительством Афганистана и всеми ответственными и конструктивными афганскими силами. Вместе с тем отмечено, что такие крупномасштабные проекты как газопровод «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия», железная дорога «Туркменистан-Афганистан-Таджикистан», готовность Туркменистана в несколько раз увеличить поставки своей электроэнергии в афганском направлении, регулярная гуманитарная помощь и ряд других конкретных практических шагов, предпринимаемых Туркменистаном, служат ярким свидетельством оказания эффективной поддержки афганскому народу в нелегкое для него время.

При этом Стороны обратили внимание на актуальность предстоящего к проведению 14-15 ноября текущего года в Ашхабаде Седьмого заседания Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану.

Обсуждая региональную тематику, главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Таджикистана, констатировали необходимость развития форм взаимодействия между государствами Центральной Азии по самому широкому спектру направлений. Признано, что ранее выдвинутые инициативы Туркменистана, основной целью которых является создание постоянно действующей политической платформы для рассмотрения вопросов безопасности и сотрудничества в центрально-азиатском регионе, формирование здесь консультативных механизмов совместной работы, служат основой для достижения общей цели –превращения Центральной Азии в регион эффективного международного партнерства.

Была отмечена практика сложившихся многосторонних форматов взаимодействия, объединяющих государства Центральной Азии и их партнеров из других регионов мира. В связи с этим Стороны обменялись мнениями по повестке дня очередной встречи министров иностранных дел «Европейский Союз - Центральная Азия», которая состоится 10 ноября в городе Самарканде.

В ходе переговоров обсуждались другие актуальные темы, касающиеся двустороннего сотрудничества Туркменистана и Республики Таджикистан.