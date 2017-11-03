Ferrari может покинуть «Формулу 1»

2017-11-03 15:21 | www.oxu.az | 4

Президент Ferrari Серджио Маркионе заявил, что если «Формула 1» продолжит следовать пути, противопоставленному интересам итальянской компании, то она уйдет из серии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, Ferrari не устраивает новая концепция моторов, представленная ФИА. Изменения вступят с 2021 года.

««Формула 1» – часть нашего ДНК со дня основания. Дело не в том, что мы не можем определить себя по-другому. Но если песочница изменится до неузнаваемой нам песочницы, то я не захочу в ней больше играть, - приводит слова Маркионе F1i. - У Liberty есть пара хороших идей, но если ситуация для поддержания бренда Ferrari на рынке станет невыгодной, то мы отказываемся выступать дальше. Мы посетим ближайшую встречу стратегической группы Ф1 и направляемся туда с позитивом. Финансовые последствия неправильного выбора на текущий момент многое значат для Ferrari».

Ferrari выступает в «Формуле-1» с 1950 года. Это самая старейшая и успешная команда в «королевских гонках».

Э.А.

