В исламские центры в США поступила серия угроз после теракта на Манхэттене

2017-11-03 21:35 | www.trend.az | 3

Два исламских центра в штате Нью-Джерси получили серию телефонных звонков с угрозами после теракта, совершенного во вторник на Манхэттене выходцем из Узбекистана Сайфулло Саиповым, передает в пятницу ТАСС со ссылкой на телекомпанию NBC

В Исламском центре в городе Пассаик раздалось по крайней мере восемь таких звонков. Целая серия угроз поступила и в исламский центр в городе Патерсон, который, по данным полиции, регулярно посещал Саипов.

В минувший вторник 29-летний уроженец Узбекистана Саипов выехал на пикапе на велосипедную дорожку в юго-западном районе Манхэттена и задавил восемь человек, более десятка людей получили ранения. Прокуратура выдвинула против Саипова обвинения в поддержке террористической организации "Исламское государство" и в использовании транспортного средства для причинения смерти и разрушений.