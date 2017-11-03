Более 25 человек погибших при авиаударе в Дейр-Эз-Зоре - ООН

2017-11-03 21:44 | www.trend.az | 4

Более 25 человек погибли в четверг при авиаударе в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в пятницу.

"Гуманитарные коллеги серьезно обеспокоены тем, какое влияние на мирных жителей оказывают продолжающиеся бои в провинции Дейр-эз-Зор. Сообщалось, что вчера при авиаударе в городе Аль-Маядин и его окрестностях были убиты более 25 человек", — заявил Дюжаррик на брифинге.

По данным гуманитарных организаций, большинство погибших и пострадавших — женщины и дети.

В пятницу сирийская армия полностью освободила от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) город Дейр-эз-Зор. В четверг вечером стало известно, что армия выбила террористов из трех районов в центре города. Были ликвидированы десятки боевиков, после чего под контроль правительственных войск перешел и центральный квартал Аль-Хамидия.