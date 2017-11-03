Бывшему председателю муниципалитета вынесен приговор

2017-11-03 15:25 | www.oxu.az | 4

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу бывшего председателя муниципалитета поселка Гобу Абшеронского района Анвера Амирасланова, обвиняемого в мошенничестве, присвоении и фальсификации документов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева был зачитан приговор.

По приговору суда, А.Амирасланов лишен свободы сроком на 8 лет. Он был арестован в зале суда.

Напомним, что прокурор попросил приговорить А.Амирасланова к 9 годам лишения свободы.

Согласно обвинительному акту, А.Амирасланов, воспользовавшись должностными полномочиями, разграбил и нанес ущерб в крупном размере вверенному ему чужому имуществу, путем обмана и злоупотребления доверием мошенническим образом присвоил чужое имущество, подделал предоставляющий право официальный документ.

В отношении А.Амирасланова была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Он обвиняется по статьям 178.3.2 (мошенничество), 179.3.2 (присвоение), 320.1 (изготовление фальшивых документов) Уголовного кодекса.

Э.А.

