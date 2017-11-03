В России холодильники научили петь голосом Муслима Магомаева

2017-11-03 15:28 | www.oxu.az | 3

Предприятие Pozis представило бытовые холодильники со встроенной звуковой функцией и другими уникальными характеристиками.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в пресс-релизе производителя, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что в компании можно заказать бытовые приборы «с индивидуальным дизайном, художественной росписью», а также встраиваемыми системами воспроизведения аудио с различным репертуаром.

«В частности, недавно на заводе по индивидуальному заказу был создан холодильник с портретом Муслима Магомаева. В холодильник была также встроена звуковая функция: при открытии дверцы воспроизводились песни этого исполнителя», - отмечается в релизе.

Н.О.