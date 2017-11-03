Арестован помощник Эльдара Махмудова

2017-11-03 22:24 | www.apa.az | 5
Арестован двоюродный брат бывшего главы МНБ Эльдара Махмудова Вугар Махмудов.
Как сообщили АПА в правоохранительных органах, работавший помощником министра В.Махмудов арестован в результате оперативно-следственных мероприятий, проводимых по уголовному делу, возбужденному в отношении сотрудников упраздненного Министерства Национальной Безопасности.
Отмечается, что суд избрал в отношении В.Махмудова меру пресечения в виде ареста.
Отметим, что первым об аресте В.Махмудова сообщил сайт haqqın.az.