Арестован помощник Эльдара Махмудова

2017-11-03 22:24 | www.apa.az | 5

Арестован двоюродный брат бывшего главы МНБ Эльдара Махмудова Вугар Махмудов.

Как сообщили АПА в правоохранительных органах, работавший помощником министра В.Махмудов арестован в результате оперативно-следственных мероприятий, проводимых по уголовному делу, возбужденному в отношении сотрудников упраздненного Министерства Национальной Безопасности.

Отмечается, что суд избрал в отношении В.Махмудова меру пресечения в виде ареста.

Отметим, что первым об аресте В.Махмудова сообщил сайт haqqın.az.