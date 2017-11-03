Пучдемон может блокировать свою экстрадицию

2017-11-03 15:31 | www.oxu.az | 3

Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон может попытаться блокировать свою экстрадицию из Бельгии в Испанию, сообщил Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

В четверг испанский судья распорядилась поместить под стражу до рассмотрения дела по существу восемь бывших членов правительства Каталонии.

Пучдемон и еще несколько каталонских политиков находятся в Брюсселе и не явились на заседание суда.

Ожидается, что в пятницу Испания выдаст европейский ордер на арест экс-главы региона.

"Пучдемон может попытаться блокировать экстрадицию, ссылаясь на несоблюдение фундаментальных прав в Испании, в частности, на то, что связанный с ним судебный процесс не может быть справедливым в Испании", - пояснил собеседник РИА Новости.

Н.Г.