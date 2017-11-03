Российские спортсмены не будут выступать на ОИ-2018 под нейтральным флагом

2017-11-03 15:35 | www.oxu.az | 3

Российские спортсмены не будут выступать на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под нейтральным флагом, это принципиальная позиция Олимпийского комитета России.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил глава ОКР Александр Жуков агентству «Р-Спорт».

Жуков, посетивший проходящую в Праге пленарную сессию Ассоциации национальных олимпийских комитетов, отметил, что большинство ее членов выступили против коллективного наказания российской команды.

«Об этом также говорили и президент МОК Томас Бах, и Янез Коциянчич (исполняющий обязанности президента ассоциации Европейских олимпийских комитетов.— “Ъ”), который отметил, что ни в коем случае не должны пострадать российские спортсмены, которые ни в чем не виноваты», - добавил глава ОКР.

1 ноября комиссия Международного олимпийского комитета признала российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова виновными в нарушении антидопингового регламента на Олимпиаде в Сочи. Решение комиссии основано на выводах из доклада Ричарда Макларена. Расследование МОК продолжается, оно может затронуть и всю команду из России.

Н.О.