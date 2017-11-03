Сегодняшняя температура ниже климатической нормы

2017-11-03 15:41 | www.oxu.az | 4

В ближайшие 2-3 дня температура воздуха в Азербайджане относительно повысится.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сказал главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

По его словам, в ближайшие дни на территории страны ожидается умеренная погода без осадков. В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха должна составить 18-20 градусов тепла.

А.Вердиев отметил, что сегодня днем температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется на уровне 15-18 градусов. Это близко к климатической норме и несколько ниже ее.

По словам главного гидролога, в ближайшие дни температура воздуха повысится, а потом приблизится к климатической норме.

А.Вердиев заявил, что наблюдаемая в настоящее время и прогнозируемая в ближайшие дни погода характерна для ноября.

A.M.

