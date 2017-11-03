В Казахстане засидевшимся на работе госслужащим отключат компьютеры

2017-11-03 15:52 | www.oxu.az | 4

В 10 министерствах Казахстана запущена система автоматического отключения компьютеров государственных служащих.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает 3 ноября «Казинформ».

Цель нововведения — снижение уровня переработки рабочего времени. Система будет работать в министерствах юстиции, здравоохранения, иностранных дел, сельского хозяйства, образования и науки, труда и социальной защиты населения, оборонной и аэрокосмической промышленности, энергетики, по инвестициям и развитию, а также по делам религии и гражданского общества.

Во всех этих министерствах Единая система электронного документооборота будет отключать компьютеры после завершения рабочего времени. Отмечается, что Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции совместно со специальной мониторинговой группой проанализировали соблюдение прав госслужащих.

«Установлены факты задержек на работе служащих министерств здравоохранения, культуры и спорта, информации и коммуникаций, финансов и сельского хозяйства, а также в ряде государственных учреждениях акиматов областей и районов», - подчеркнули в агентстве.

Н.О.