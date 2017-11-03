В Баку подрались школьники

2017-11-03 16:00 | www.oxu.az | 4

В средней школе №214 бакинского поселка Гарачухур произошла драка между учащимися.

Как передает Oxu.Az, 2 ноября на перемене поспорили и подрались ученики 7-го класса Неман Фарзалиев и Акбер Мамедли.

После драки А.Мамедов стал испытывать сильные боли в области паха. Руководство школы вызвало скорую помощь.

Родителям школьников сообщили о случившимся, с ними провели беседу и дали необходимые рекомендации.

По факту Управление образования города Баку ведет расследование.

Э.А.

