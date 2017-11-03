Израиль пригрозил вторжением в Сирию

2017-11-03 16:12 | www.oxu.az | 4

Подразделения Цахал готовы вторгнуться в Сирию, чтобы предотвратить захват друзского города Хадер, расположенного недалеко от границы с Израилем, сказал пресс-секретарь Армии обороны Израиля Ронен Манлис, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Newsru.co.il.

Глава Генерального штаба Гади Айзенкот, командующий Северным военным округом генерал-майор Йоэль Стрик и командир дивизии "Башан" бригадный генерал Янив Асор провели экстренное совещание в свете активизации боевых действий в районе Хадера.

Цахал готов оказать помощь жителям друзского города и не позволит нанести ему ущерб или захватить его, исходя из обязательств перед друзской общиной.

Манлис также подчеркнул, что обвинения в адрес Израиля в помощи действующим на сирийской части Голанских высот исламистским группировкам абсолютно неверны.

Силы полиции и Цахал блокируют подступы к пограничному переходу, чтобы предотвратить переход израильских друзов на сирийскую территорию для участия в боях.

Н.Г.