Фонд Гейдара Алиева оплатит лечение Таира Акпера

2017-11-03 16:20 | www.oxu.az | 4

По распоряжению первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, Фонд Гейдара Алиева оплатит все расходы по лечению заслуженного деятеля искусств, композитора Таира Акпера.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об этом сообщила супруга композитора - Айбениз Акпер.

По словам А.Акпер, ее муж уже переведен из Клинической больницы №1, где он был помещен прежде, в Диагностический медицинский центр.

«Состояние Таира все еще тяжелое. Все расходы по лечению взяла на себя Мехрибан ханум. Надеюсь на его выздоровление», - заявила она.

Отметим, что заслуженный деятель искусств, композитор Т. Акпер несколько дней назад был госпитализирован с диагнозом «инсульт».

А.С.

