Биологи открыли вымирающий вид орангутанов на Суматре

2017-11-03 16:24 | www.oxu.az | 3

Биологи открыли на Суматре новый вид орангутанов, который сразу был отнесен к вымирающим из-за малочисленности, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Current Biology.

Новый вид получил название Pongo tapanuliensis, в честь округа Тапанули на севере Суматры, где он обитает. Как утверждают исследователи, речь идет о географически и генетически изолированной популяции, живущей к югу от известного ареала обитания орангутанов на Суматре.

Впервые представители вида были замечены еще в 1997 году. Однако одних наблюдений за обезьянами было недостаточно, чтобы с уверенностью выделить их в отдельный вид. В 2013 году ученые раздобыли скелет взрослого самца, погибшего от рук местных фермеров. Его изучение позволило выявить ряд отличительных черт, в частности, различия в строении челюстей у Pongo tapanuliensis и других видов орангутанов. Также был проведен и генетический анализ.

По оценкам исследователей, численность вида составляет всего 800 особей, что делает его открытие еще более захватывающим и важным. Они отмечают, что необходимо принять меры по сохранению вида.

Н.Г.