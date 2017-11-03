В Петербурге учительницу оштрафовали за слово «дурак» на лбу ученика

2017-11-03 16:30 | www.oxu.az | 5

Суд оштрафовал учительницу петербургской школы «Берегиня», написавшей ручкой на лбу ученика слово «дурак», на 17 долларов, сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Скандал начался после того, как 21 сентября в петербургской школе № 684 «Берегиня», учительница, увидев на перемене, что второклассники разрисовывают свои руки фломастерами, сделала им замечание.

Но те не обратили внимания на критику, продолжая свои игры, и тогда женщина написала на лбу одного из учеников шариковой ручкой слово «дурак».

Родители мальчика обратились с жалобой в прокуратуру.

В ходе проверки пришли к выводу, что педагог своим действием нарушила права учащегося, гарантированные Конституцией РФ, оскорбив его честь и достоинство в неприличной форме.

Н.Г.