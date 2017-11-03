Ходжалинские женщины отправили письмо ведущему CNN

2017-11-03 16:42 | www.oxu.az | 3

Женщины Ходжалы и азербайджанская община Нагорного Карабаха отправили письмо ведущему телеканала CNN, повару Энтони Бурдену.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в письме дается информация о геноциде в Ходжалы. Авторы письма выражают уважение к Энтони Бурдену за профессионализм и передачи о международной кухне, но подчеркивают, что съемки передачи в Нагорном Карабахе могут быть восприняты как поддержка политики этнической чистки и оккупации земель.

«Вместо этого мы должны помочь обоим народам достичь мира и поощрять международные миротворческие усилия. Также мы призываем вас пересмотреть решение включить в шоу ту часть, которая была снята на оккупированных территориях Азербайджана, подвергшихся этнической чистке», - говорится в письме.

Н.О.

