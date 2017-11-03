На Украине объединят в один предмет химию, физику и географию

2017-11-03 16:50 | www.oxu.az | 4
Министерство образования и науки Украины намерено объединить в один предмет физику, химию, географию и биологию.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщила глава ведомства Лилия Гриневич.
Новый предмет будет вводиться в старших классах (после 9-го) и в школах с гуманитарным направлением.
"Это возможно в профильной старшей школе, когда дети выбирают гуманитарный профиль и когда им не хватает времени на углубленное изучение интересующих их предметов. Это значит, что часть предметов нужно каким-то способом объединить, чтобы они всё-таки имели общее представление про картину мира, про естественные предметы", - пояснила позицию министерства Гриневич.
Когда именно внедрят это нововведение, Гриневич не сообщила.
Н.О.