На Украине объединят в один предмет химию, физику и географию

2017-11-03 16:50 | www.oxu.az | 4

Министерство образования и науки Украины намерено объединить в один предмет физику, химию, географию и биологию.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила глава ведомства Лилия Гриневич.

Новый предмет будет вводиться в старших классах (после 9-го) и в школах с гуманитарным направлением.

"Это возможно в профильной старшей школе, когда дети выбирают гуманитарный профиль и когда им не хватает времени на углубленное изучение интересующих их предметов. Это значит, что часть предметов нужно каким-то способом объединить, чтобы они всё-таки имели общее представление про картину мира, про естественные предметы", - пояснила позицию министерства Гриневич.

Когда именно внедрят это нововведение, Гриневич не сообщила.

Н.О.