В Москве горит музей изобразительных искусств имени Пушкина – ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

2017-11-03 16:55 | www.oxu.az | 4

Пожарные остановили распространение огня на крыше одного из зданий музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве, сообщает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости

Представитель столичного главка МЧС РФ заявил, что задымление в здании Пушкинского музея устранили.

"Пожар локализован на площади 40 квадратных метров", - сказал он.

По его словам, борьбу с огнем ведут 15 расчетов, всего 45 человек

16:37

Одно из зданий музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина загорелось в центре Москвы в пятницу днем.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.

"Подтверждаем информацию о возгорании здания музея на Волхонке", - сказал собеседник агентства.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, из вентиляционной трубы идет густой черный дым. По предварительной информации, горит здание на Волхонке, 10 – там располагается музей личных коллекций Пушкинского музея.

Обстоятельства выясняются.

По информации Пятого канала, из здания эвакуировали около 30 человек.

Н.О.