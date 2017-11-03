В Испании суд постановил выдать европейский ордер на арест Пучдемона

2017-11-03 23:35 | www.apa.az | 4

Национальный судебная палата Испании выпустила европейский ордер на арест бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, ордер на арест касается также четырех бывших членов правительства Каталонии.

Они обвиняются в мятеже, подстрекательстве к бунту, растрате, служебном злоупотреблении и неповиновении после того, как Каталония незаконно провозгласила независимость. Как сообщалось, каталонских чиновников обязали явиться в суд 2 и 3 ноября.

В настоящий момент экс-глава Каталонии находится в Бельгии. Таким образом, согласно европейским законам, арестовать его должны будут бельгийские правоохранители.