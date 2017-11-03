«Мусават» провела пикет перед зданием Исполнительной власти

2017-11-03 17:10 | www.oxu.az | 4

Сегодня члены партии «Мусават» провели пикет перед зданием ИВ города Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, участники акции скандировали «Свобода» и другие лозунги.

Пикетчики выразили протест в связи с тем, что ИВ Баку не удовлетворила запрос партии о проведении акции в центре столицы.

После окончания пикета полиция задержала некоторых из его участников - Сахавата Солтанлы, Тофика Ягублу, Эльмана Фаттаха, Мустафу Гаджибейли, Абульфаза Садыгбейли и Рахима Ягублу.

A.M.

