Процентная ставка по ипотеке снизилась!

2017-11-03 17:20 | www.oxu.az | 3

Приобрести своё жильё по ипотеке теперь стало ещё легче, благодаря тому, что Expressbank облегчил условия выдачи ипотеки, поддерживаемой со стороны Азербайджанского Ипотечного Фонда (АИФ). Отныне кредитная сумма, выделяемая на приобретение новой квартиры, повысилась до 150000 АЗН, а годовая процентная ставка снизилась до 7%!

Ипотечный кредит на столь выгодных условиях может быть получен только в рамках акции до 30 декабря.

Напомним, что ипотека выдаётся в национальной валюте под залог недвижимого имущества на срок от 3 до 25 лет с первоначальным взносом 20-25%. Оценка стоимости недвижимого имущества проводится со стороны независимых оценочных агентств.

Для онлайн-обращения следует воспользоваться данной ссылкой.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 600 терминалов ExpressPay на территории страны.



Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим вебсайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.