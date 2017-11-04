Россия дала ответ на канадский «список Магнитского»

2017-11-04 00:02 | www.oxu.az | 5

Представитель МИД России Мария Захарова объявила о запрете на въезд в Россию целому ряду деятелей из Канады.

Как передает Oxu.Az, ее комментарий размещен на сайте ведомства.

«Мы неоднократно предостерегали власти Канады от попыток оказания санкционного давления на Россию, предупреждали, что подобные действия без ответа не останутся. К большому сожалению, официальная Оттава под предлогом недавно принятого антироссийского "закона имени Магнитского" в очередной раз ввела рестрикции в отношении наших граждан», — говорится в заявлении.

В комментарии указывается, что Москве приходится действовать зеркально. «Исходя из принципа взаимности, принято решение закрыть въезд в Россию целому ряду канадских деятелей. Список длинный, в нем десятки фамилий. Речь идет о тех русофобски настроенных гражданах Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений», — указывает Захарова.

«Возникает вопрос: это то, чего добивались в Оттаве? Неужели там действительно думают, что на Россию можно "надавить"? Или просто тешат свои политические амбиции?», — задается вопросом представитель МИД.

«Если канадским партнерам нравится играть в санкционные игры, будем вынуждены отвечать. Хотя мы сами, безусловно, предпочитаем путь конструктивного взаимодействия по вопросам, важным для народов обеих стран. Рассчитываем, что у политических кругов Канады наступит прозрение и они откажутся от пагубного курса, ведущего к дальнейшему обострению двусторонних отношений», — заключила Захарова.

С.Б.

