Ирак "почти полностью" освобожден от ИГ - коалиция США

2017-11-04 00:34 | www.trend.az | 5

Ирак "почти полностью" освобожден от группировки "Исламское государство" (ИГ), заявили в коалиции во главе с США по борьбе с ИГ, передает РИА Новости.

"Освобождение района Эль-Каим и ключевого перехода на границе с Сирией является важной вехой в проводимой кампании против ИГ. Иракские силы безопасности при поддержке глобальной коалиции освободили от ИГ* почти всю территорию Ирака", — говорится в заявлении коалиции.

"Угроза еще сохраняется, и предстоит проделать большую работу, но мы будем и дальше стоять плечом к плечу с иракским правительством и силами безопасности, чтобы гарантировать полный разгром ИГ", — приводятся в сообщении слова представителя коалиции генерал-майора Роберта Уайта.

Иракские военные в пятницу вернули под свой полный контроль город Эль-Каим на границе с Сирией, остававшийся одним из главных последних оплотов ИГ.