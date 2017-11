Известный американский актер покончил с собой

Американский актер Брэд Буфанда скончался на 35-м году жизни в Лос-Анджелесе.

Как передает АПА, об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter

Брэд Буфанда, известный по своей роли в молодежной детективной драме "Вероника Марс", совершил самоубийство. По данным издания, актер оставил предсмертную записку. О ее содержании не сообщается.

На счету Буфанды числятся работы в сериалах "Дни нашей жизни" (Days of Our Lives, 1965-2014), "Малкольм в центре внимания" (Malcolm in the Middle, 2000-2006) , "C.S.I.: Майами" (CSI: Miami, 2002-2012) и "Святой дозор" (Miracles, 2003).