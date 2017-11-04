Роналду вручили награду лучшему бомбардиру 2016 года по версии IFFHS

2017-11-04 01:13 | www.apa.az | 5

Нападающему «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду был вручена награда лучшему бомбардиру 2016 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Как передает АПА, об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.

При подсчёте голов учитываются мячи, забитые на международном уровне за сборную и клуб. В 2016 году 32-летний форвард забил 24 мяча (13 — за сборную Португалии, 11 — за «Реал»). Роналду в рекордный, третий раз стал обладателем данной награды. Ранее он побеждал в 2013 и 2014 годах.