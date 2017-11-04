В Мексике обнаружено крупное нефтяное месторождение

2017-11-04 02:11 | www.apa.az | 5

Мексиканская государственная нефтегазовая компания Petrоleos Mexicanos (Pemex) заявила об обнаружении крупного нефтяного месторождения в штате Веракрус.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», месторождение, находящееся на берегу Мексиканского залива, располагает запасами в более 1,5 млрд баррелей нефти.

Нефтедобыча в Мексике в 2017 году достигла рекордно низкого уровня за последние 22 года и в июле упала до отметки ниже 2 млн баррелей в день. При этом страна является крупнейшим производителем нефти среди государств, не входящих в ОПЕК.