“Марсель” отстранил Эвра за удар фаната своей команды ногой по голове

2017-11-04 02:37 | www.apa.az | 5

Футбольный клуб “Марсель” отстранил Патриса Эвра за удар фаната своей команды ногой по голове

Как передает АПА, об этом говорится на сайте клуба.

Он наказан за удар по голове болельщика французской команды перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» (0:1). Ещё до начала матча футболист не вытерпел оскорблений болельщиков в свой адрес во время разминки и нанёс одному из них удар ногой по голове.

«Президент „Марселя“ Жак-Анри Эйро встретился с Эвра и сообщил ему о немедленном отстранении и возможном дисциплинарном взыскании», говорится в сообщении.