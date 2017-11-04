У Белого дома задержан мужчина, заявивший о закладке бомбы

2017-11-04 02:08 | www.trend.az | 5

Секретная служба США в пятницу сообщила о том, что у северной ограды Белого дома был задержан мужчина, который подошел к дежурившим сотрудникам охраны и сообщил, что он оставил неподалеку взрывные устройства.

Согласно сообщению ведомства, ответственного за охрану первых лиц государства, инцидент произошел в 9:24 утра. "Мужчина подошел к дежурившему сотруднику Секретной службы, патрулировавшему северную сторону Пенсильвании-авеню рядом с парком Лафайет. Он заявил, что "оставил взрывчатку" в этом районе. Лицо было немедленно задержано сотрудником, зону перекрыли для пешеходов и транспорта", - рассказали представители службы.

На место прибыли саперы и кинологи с собаками. Был обнаружен мобильный телефон задержанного. Никаких взрывных устройств найдено не было. Мужчина доставлен в отделение полиции, ему предъявлено обвинение за угрозу совершить преступление.

Президент США Дональд Трамп в это время уже находился на пути на Гавайи, откуда он отправится в свое азиатское турне.