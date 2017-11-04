Зидан, Месси и Алонсо примет участие в представлении официального мяча ЧМ-2018

2017-11-04 02:56 | www.trend.az | 5

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан, нападающий "Барселоны" Лионель Месси и бывший полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо примут участие в представлении официального мяча чемпионата мира по футболу 2018 года, мероприятие пройдет в Москве девятого ноября, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организаторам церемонии.

"В презентации примут участие Зинедин Зидан, Лионель Месси и Хаби Алонсо", - сказал источник, отметив, что также в этот день пройдет представление новой формы сборной России, в которой она будет играть на мировом первенстве.

Официальный мяч чемпионата мира разработала немецкая компания Adidas.

Зидан, будучи футболистом, в составе французской сборной выиграл мировое первенство 1998 года и чемпионат Европы 2000 года. Под руководством Зидана "Реал" дважды победил в Лиге чемпионов - в сезонах-2015/16 и 2016/17. Месси пять раз признавался лучшим футболистом мира, а Хаби Алонсо в составе сборной Испании стал чемпионом мира 2010 года и победителем Евро-2008 и Евро-2012.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Калининграде и Волгограде.