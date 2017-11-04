США нанесли удары по боевикам ИГ в Сомали

2017-11-04 03:35 | www.apa.az | 5

Вооруженные силы США нанесли в Сомали два удара по боевикам группировки "Исламское государство".

Как передает АПА, об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы Африканского командования США (AFRICOM).

"В координации с федеральным правительством Сомали американские силы нанесли 3 ноября два авиаудара по ИГ на северо-востоке страны, уничтожив нескольких террористов. В настоящее время мы оцениваем результаты ударов", — сказал представитель пресс-службы.

Операция стала первым авиаударом по террористам ИГ в Сомали с момента появления этой группировки в 2014 году.