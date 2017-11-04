На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 3,2

2017-11-04 03:31 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 3,2, сообщает в субботу Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксированы в 21:57 по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался в 24 километрах к северу от города Бурса. Очаг находился на глубине двух километров.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.