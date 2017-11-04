Канада ввела санкции против 30 россиян

2017-11-04 04:24 | www.apa.az | 5

Канада ввела санкции против 52 человек, в том числе 30-и граждан России.

Как передает АПА, об этом сообщает МИД Канады.

Санкции связаны с принятым в Канаде 19 октября «законом Сергея Магнитского», который является аналогом американского «акта Магнитского».

Среди россиян, против которых вводятся санкции, фигурируют глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и бывший начальник Следственного комитета при МВД Алексей Аничин. Согласно принятым мерам, все канадские счета указанных лиц замораживаются.

Россия ответила зеркально на новые санкции Канады, запретив въезд в страну десяткам канадцев. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Список длинный, в нем десятки фамилий. Речь идет о тех русофобски настроенных гражданах Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений», — отметила представитель МИДа.