Канада ввела санкции против 30 граждан России

2017-11-04 04:33 | www.trend.az | 4

Правительство Канады ввело санкции против 30 граждан России, передает РИА Новости со ссылкой на заявление канадского МИД.

"Санкции касаются лиц, которые, по мнению правительства Канады, несут ответственность или замешаны в крупных нарушениях прав человека, признанных во всем мире, или крупных коррупционных деяниях", — подчеркивается в заявлении.

Ограничительные меры связаны с законом "О жертвах коррумпированных иностранных правительств", который аналогичен американскому "акту Магнитского".

"Канада уже долгое время выражает глубокую озабоченность по поводу дела Сергея Магнитского и того, как оно отражает состояние российской системы правосудия и верховенства закона", — заявляет МИД.