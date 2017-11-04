В США опубликовано почти 700 новых документов об убийстве Джона Кеннеди

2017-11-04 04:56 | www.apa.az | 5

Национальный архив США в пятницу опубликовал новую порцию документов, связанных с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», всего в открытом доступе появилось 676 документов, большая часть которых исходит от ЦРУ, а также от Минюста, Пентагона и специальной комиссии Палаты представителей, созданной для расследования убийства.

В частности, опубликована запись телефонного разговора подозреваемого в убийстве Кеннеди Ли Харви Освальда с советским посольством в Мехико.

Это уже третья порция документов об убийстве Кеннеди, опубликованная Национальным архивом США начиная с июля.