Авиация США атаковала позиции террористов в Сомали

2017-11-04 05:31 | www.trend.az | 4

ВВС США нанесли авиаудар по базе боевиков, связанных с террористической организацией ИГ, на территории Сомали, передает Интерфакс со ссылкой на агентство AP.

Согласно информации, ВВС США выпустили, по меньшей мере, шесть ракет по горной деревушке Бука в 60 км от города Кандала на севере Сомали.

В результате авиаудара могли быть уничтожены многие главари группировки, отмечает агентство.

Сомалийские военные подтвердили факт авиаудара, однако в Африканском командовании Вооружённых сил США от комментариев пока воздержались.