Индиец проглотил более 600 гвоздей

2017-11-04 06:05 | www.trend.az | 5

Врачи медицинского колледжа Калькутты извлекли из живота индийца 639 гвоздя длиной около 5 сантиметров, вес которых составил 1,3 килограмм, передает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Мужчина был доставлен в больницу с жалобами на рвоту и боли в желудке. После проведения эндоскопии выяснилось, что кишечник пациента заполнен гвоздями. В ходе двухчасовой операции хирурги сделали 10-сантиметровый разрез живота и с помощью магнита извлекли инородные металлические предметы вместе с кусками земли. Врачи отмечают, что несмотря на остроту гвоздей, внутренние органы пациента не получили серьезных повреждений.

Мужчина страдает шизофренией и регулярно глотает несъедобные предметы. Сейчас он проходит реабилитацию под присмотром врачей.