Экс-советник предвыборного штаба Трампа дал показания по делу о “российском вмешательстве”

2017-11-04 06:24 | www.apa.az | 5

Бывший советник предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа Картер Пейдж дал показания комитету по разведке США по делу о «российском вмешательстве».

Как передает АПА, об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что в ходе допроса он подтвердил, что встречался с российскими чиновниками во время своей поездки в Москву в июле 2016 года. «Я быстро поздоровался с парой людей. Это всё», - уточнил Пейдж.

Ранее зять и старший советник Трампа Джаред Кушнер передал аппарату спецпрокурора Роберта Мюллера документы в связи с расследованием по «российскому вмешательству» в американские президентские выборы.