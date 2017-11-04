Fitch спрогнозировало дефолт Венесуэлы

2017-11-04 07:15 | www.apa.az | 5

Агентство Fitch понизило суверенный рейтинг Венесуэлы до "С" и заявило о высокой вероятности невыполнения Каракасом обязательств по долгу.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, аналогичное решение было принято в пятницу и другим крупным рейтинговым агентством Standard & Poor's, снизившим рейтинг южноамериканской страны с "ССС" до "СС".

Снижение рейтинга произошло на фоне намерения Каракаса провести реструктуризацию и рефинансирование внешнего долга, который, по оценкам экспертов, достигает 150 миллиардов долларов.