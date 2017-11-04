АБР готовится рассмотреть вопрос финансирования проекта "Север-Юг"

2017-11-04 08:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) в ближайшее время может рассмотреть вопрос предоставления кредита на реализацию проекта транспортного коридора "Север-Юг".

Об этом Trend сказал директор постоянного представительства АБР в Азербайджане Нариман Маннапбеков.

По словам Маннапбекова, в случае утверждения проекта начнутся подготовительные работы для подписания соглашения. Собеседник агентства выразил надежду, что банк уже в начале следующего года сможет приступить к тендерным процедурам.

На прошлой неделе в Маниле (Филиппины) состоялись переговоры между экспертами Азиатского банка развития по железнодорожному сектору и руководством "Азербайджанских железных дорог". Как сообщили Trend в правительстве страны, переговоры прошли успешно и стороны настроены оптимистично относительно подписания соглашения по финансированию проекта.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.

Азиатский банк развития может выделить на реализацию проекта 400 миллионов долларов, еще 175 миллионов долларов может предоставить Французское агентство развития. Согласно информации, представленной на сайте АБР, средства обеих организаций рассчитаны на реконструкцию железнодорожного участка Баку-Ялама (граница с Россией), на поддержку расширения автономии управления ЗАО "Азербайджанские железные дороги", эффективную финансовую реструктуризацию обязательств ЗАО, расширение финансового и управленческого контроля, эффективности и отчетности в ЗАО, а также на развитие бизнеса и корпоративную реструктуризацию ведомства.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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