В министерстве финансов Туркменистана произведено кадровое назначение

2017-11-04 08:36 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Заместителем министра финансов и экономики Туркменистана назначен Довранберди Аннабердиев.

Соответствующее постановление подписал президент страны.

В Туркменистане министерство финансов и экономики было создано недавно. Новое ведомство, объединило министерство финансов и министерство экономики и развития и стало их правопреемником.

Согласно указу главы государства, данная мера была предпринята в целях преобразования и финансово-экономического и банковского комплекса Туркменистана, совершенствования его деятельности.

(Автор: Гусейн Гасанов)