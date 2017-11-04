В министерстве финансов Туркменистана произведено кадровое назначение

2017-11-04 08:36 | www.trend.az | 4
АШХАБАД /Trend/ - Заместителем министра финансов и экономики Туркменистана назначен Довранберди Аннабердиев.
Соответствующее постановление подписал президент страны.
В Туркменистане министерство финансов и экономики было создано недавно. Новое ведомство, объединило министерство финансов и министерство экономики и развития и стало их правопреемником.
Согласно указу главы государства, данная мера была предпринята в целях преобразования и финансово-экономического и банковского комплекса Туркменистана, совершенствования его деятельности.
(Автор: Гусейн Гасанов)