Туркменистан превращается в транспортно-логистический центр международного значения - президент

2017-11-04 08:59 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан превращается в страну крупных транспортно-логистических узлов межрегиональной и межконтинентальной значимости, расположенных вдоль этого международного торгового пути, сказано в обращении президента Гурбангулы Бердымухамедова к сотрудникам государственной таможенной службы в связи с их профессиональным праздником.

Укрепляются позиции Туркменистана в глобальном экономическом пространстве. В целях совершенствования рычагов макроэкономического регулирования и диверсификации национальной экономики мы модернизируется соответствующая правовая база, подчеркивается в приветствии.

"В результате реализации целенаправленных мер древний Великий Шёлковый путь возрождается в современной форме – в виде международных автомобильных, железнодорожных и воздушных магистралей",- сказано в письме.

Только за последний год сданы в эксплуатацию участок Азиатского международного железнодорожного транспортного коридора, проходящий по территории страны (в афганском направлении - Тренд), крупные транспортные мосты через Амударью.

В завершающей стадии находится строительство Туркменбашинского международного морского порта, воздушных гаваней в городах Дашогуз и Туркменабат.

"Для эффективного функционирования в нашей стране свободных экономических зон, повышения пропускной способности транзитных коридоров, реализации имеющегося огромного транспортно-логистического потенциала и вывода этих возможностей на новый уровень очень важно организовать в соответствии с современными требованиями и постоянно совершенствовать работу таможенной службы".

Ранее сообщалось, что изучаются перспективы проекта транспортного коридора Средняя Азия - Ближний Восток (Узбекистан - Туркменистан - Иран - Оман). Новый коридор позволит странам Центральной Азии в перспективе связаться с портами Персидского и Оманского заливов оптимальным маршрутом.

Эксперты обсуждают возможности перспектив сотрудничества в области таможенной деятельности, транспортных перевозок автомобильным, железнодорожным и морским транспортом и совместных инвестиций.

Кроме того, в декабре 2014 года был завершен проект по строительству транснациональной железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран. По предварительным расчетам годовой объем перевозок в итоге может составить 10-12 миллионов тонн грузов.

По этому торговому пути грузы могут беспрепятственно переправляться в страны Персидского залива, к Индийскому океану, вывозиться в Европу.

(Автор: Гусейн Гасанов)