Валютные резервы Центрального Банка уменьшатся на 370 млн. долларов - ПРОГНОЗ

2017-11-04 10:10 | www.apa.az | 4

Как сообщает «АПА-Экономикс» со ссылкой на агентство «Интерфакс», согласно прогнозам МВФ, по итогам 2017 года валютные резервы ЦБА составят $4,8 млрд против около $4 млрд. на конец 2016 года. Таким образом, рост резервов в текущем году составит 20%.

В 2018 году валютные резервы ЦБА увеличатся до $5,7 млрд. (рост на 18,8% по сравнению с 2017 годом ).

Отметим, как сообщалось ранее, на 1 октября 2017 года валютные резервы ЦБА составляют $5 млрд. 167,5 млн. и за 9 месяцев текущего увеличились на 30%.

По прогнозу становится ясно, что до конца года валютные резервы ЦБА уменьшатся на 367,5 млн. долларов.