В Мексике обнаружили крупнейшее за 15 лет месторождение нефти

2017-11-04 09:11 | www.oxu.az | 4
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил об обнаружении в стране самого крупного за 15 лет месторождения нефти.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал Channel NewsAsia.
Он уточнил, что месторождение в штате Веракрус нашла компания Pemex.
По оценкам мексиканцев, первоначальный объем резервов оценивается более чем в 1,5 миллиарда баррелей нефти.
Новое месторождение получило название Иксачи-1 (Ixachi-1). В пресс-релизе Pemex сказано, что месторождение имеет огромное экономическое значение, поскольку находится рядом с уже существующей инфраструктурой для добычи нефти, что поможет разработать месторождение быстрее. Президент Мексики также сказал, что нефть благодаря удачному расположению месторождения получится добывать по низкой себестоимости.