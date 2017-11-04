В Мексике обнаружили крупнейшее за 15 лет месторождение нефти

2017-11-04 09:11 | www.oxu.az | 4

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил об обнаружении в стране самого крупного за 15 лет месторождения нефти.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал Channel NewsAsia.

Он уточнил, что месторождение в штате Веракрус нашла компания Pemex.

По оценкам мексиканцев, первоначальный объем резервов оценивается более чем в 1,5 миллиарда баррелей нефти.

Новое месторождение получило название Иксачи-1 (Ixachi-1). В пресс-релизе Pemex сказано, что месторождение имеет огромное экономическое значение, поскольку находится рядом с уже существующей инфраструктурой для добычи нефти, что поможет разработать месторождение быстрее. Президент Мексики также сказал, что нефть благодаря удачному расположению месторождения получится добывать по низкой себестоимости.

С.Б.

