Представительница Азербайджана вошла в состав жюри международного кинофестиваля в Германии

2017-11-04 11:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Специалист в области кино из Азербайджана Самая Аскерова приглашена в качестве члена жюри на Международный кинофестиваль в Котбусе (FilmFestival Cottbus). Об этом Trend Life сообщила С.Аскерова.

Фестиваль пройдет 7-12 ноября в городе Котбус (Германия). Самая Аскерова войдет в состав жюри официальной конкурсной программы фестиваля - "Короткометражные художественные фильмы". В данной категории представлено 10 кинокартин из 9 стран мира.

Отметим, что в основной конкурсной программе кинофестиваля в Котбусе будет представлен азербайджанский полнометражный фильм "Nar bağı" ("Гранатовый сад") режиссера Ильгара Наджафа.

Самая Аскерова ранее была заведующей отделом международных связей студии анимационных фильмов "3Dost" и киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. На данный момент она является продюсером кинокомпании "Cinemazadeh", а также координатором от Азербайджана в ряде международных кинофестивалей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)