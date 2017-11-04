На юге Индии более 10 человек погибли из-за ливневых дождей

2017-11-04 12:07 | www.trend.az | 4

По меньшей мере 12 человек погибли в городе Ченнаи на юге Индии из-за ливневых дождей, продолжающихся более недели, передает РИА Новости со ссылкой на издание Times of India.

Как сообщает телеканал NDTV, более десяти тысяч человек были вынуждены укрыться от дождей в специально организованных властями лагерях в штате Тамилнад.

Кроме того, с 31 октября в ряде городов штата были закрыты школы. Обильные осадки также привели к затоплению некоторых дорог и улиц Ченнаи, нарушив тем самым движение транспортных средств.