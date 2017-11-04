Завтра осадков на территории Азербайджана не ожидается

2017-11-04 12:14 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, подует умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-10°, днем 15-20°, в Баку ночью 7-9°, днем 17-19° тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 мм до 769 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 45-50%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Утром местами будет туман. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 17-22°, в горах ночью 0-5°, днем 8-13° тепла.