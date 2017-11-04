Большая часть оборонного заказа Казахстана приходится на отечественные предприятия

2017-11-04 12:34 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Порядка 70 процентов оборонного заказа размещается на предприятиях Казахстана. Об этом заявил вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Асет Курмангалиев, сообщают казахские СМИ.

«Мы решили объединить отраслевые нормы, регулирующие оборонно-промышленный комплекс и государственный оборонный заказ, потому что на сегодняшний день практически 70 процентов оборонного заказа размещается на предприятиях Казахстана», - сказал Курмангалиев после заседания Межведомственной комиссии по вопросам законодательной деятельности, где рассматривался законопроект «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе».

Вице-министр подчеркнул, что на сегодняшний день в статье 3 закона о гособоронзаказе определен перечень услуг, имущества, которые должны входить в гособоронзаказ.

«В основном мы сегодня работаем по гособоронзаказу с министерством обороны, с Национальной гвардией, также имеется ряд заказов и от правоохранительных органов Казахстана», - добавил Асет Курмангалиев.

Распоряжаться военным имуществом, размещать и формировать оборонный госзаказ Казахстана уже со следующего года планируют в министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности. Эти полномочия могут перейти ведомству от минобороны после принятия и утверждения нового законопроекта.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)