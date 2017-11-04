В рамках оперативных возможностей НАТО в воинской части были проведены боевые стрельбы

2017-11-04 13:33 | www.apa.az | 5

В рамках оперативных возможностей НАТО в N-ской воинской части были проведены боевые стрельбы.

Как сообщили АПА в Министерстве обороны, во время учений были выполнены следующие задачи: проверка обеспечения мотострелковых подразделений, функционирование средств связи, знание личными составом английского языка и другие виды соответствия стандартам НАТО. Кроме того, были проведены занятия по боевым стрельбам и выполнены тактические задания в составе Объединенных вооруженных сил.